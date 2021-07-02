شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: لست راضيًا عن الأداء أمام الإنتاج.. ولن نذبح إسلام طارق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه مع الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري.

وتعادل الجونة مع الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رضا شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «التعادل مع الإنتاج الحربي نتيجة إيجابية، خاصة أن المنافس كان لا بديل أمامه سوى الفوز في موقفه الصعب في جدول ترتيب الدوري».

وأضاف: «لست راضيًا عن الأداء بشكل كبير، ولكني راض عن النتيجة»، مضيفًا: «أجريت بعض التغييرات الهجومية في الشوط الثاني، وكان من الممكن أن نخطف هدفا في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وعن خطأ الحارس إسلام طارق، قال: «الخطأ الذي ارتكبه الحارس طبيعي، أي حارس مرمى معرض أن يرتكب خطأ مثله مثل اللاعب»، مضيفًا: «إسلام طارق، كان سببًا في فوزنا في بعض المباريات، لذلك لن نذبحه عندما يرتكب خطأ».