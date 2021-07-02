شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موظف البنك الذي شهد على نقطة تحول الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» النقاب عن حكم نهائي دوري الأبطال الذي سيجمع الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مساء السبت الموافق السابع عشر من يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وأسند «كاف» مهمة إدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا.

ويبلغ البوروندي من العمر 36 عاماً، ويعمل محاسبًا في البنك البريطاني، ولديه 3 أطفال، يحلم بأن يحمل أحدهم راية التحكيم منه.

ويحمل باسيفيك الشارة الدولية منذ عام 2013، وقتما دخل ضمن قائمة الدرجة الأولى في بوروندي.

أدار 3 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا منها 2 لكايزر تشيفز أمام كل من سيمبا بربع النهائي وبتروأتلتيكو في مرحلة المجموعات، قبل أن يعود لإدارة مباراة أخرى لبطل جنوب أفريقيا في مواجهة الأهلي بالمباراة النهائية.

إجمالاً أدارت صافرته 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2018، وأشهر خلالها البطاقة الصفراء 26 مرة دون أي استخدام للبطاقة الحمراء.

وكانت صافرة البوروندي حاضرةً بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر عام 2019 وأدار مباراة واحدة جمعت بنين بغينيا الاستوائية، كما أدار 7 مباريات بتاريخه التحكيمي بمنافسات الكونفيدرالية واستخدم خلالها البطاقة الصفراء 17 مرة والحمراء في مناسبة وحيدة.

البوروندي أدار مباراتين مهمتين للأندية المصرية خلال مشواره التحكيمي:

الأولى كانت في مارس من عام 2019 ولقاء الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بملعب الأخير والذي حسمه رأس المغربي حميد أحداد وكان هدف الانتصار بمثابة نقطة تحول كبيرة للفريق الأبيض بمشواره في الكونفيدرالية التي نالها في تلك النسخة.

الثانية كانت مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية بملعب الدفاع الجوي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.