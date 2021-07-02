شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر من سرعات لاعبي غزل المحلة في المرتدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لاعبيه من سرعات لاعبي غزل المحلة وخصوصاً في الهجمات المرتدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة «الاثنين» في المباراة المقررة بينهما على أرض ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

وركز كارتيرون، خلال مران «الاثنين»، على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية بالركض حول الملعب.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى زيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.