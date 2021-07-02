شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح أوباما وعاشور راحة من تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل يوسف إبراهيم «أوباما» وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات لليوم الثالث على التوالي بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

يأتي حصول أوباما وعاشور على الراحة في ظل غيابهما عن مباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

من ناحية أخرى، واصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للزمالك أداء برنامجه التأهيلي بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما اكتفى الجهاز الفني بخوض حازم امام جزءًا خفيفًا من المران مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز الطبي للفريق، على أن يستمر اللاعب في أداء تدريبات تأهيلية منفردة.

وشارك إمام في الجزء الأول من تدريبات اليوم بأداء تدريبات الركض، ثم فضل الجهازان الفني والطبي أن يواصل برنامجه التأهيلي للوصول لحالة بدنية مثالية بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في السمانة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على مناقشة الجهاز الطبي في حالة حازم إمام، خاصة بعد تحسن حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.