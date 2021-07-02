شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: أضعنا الفوز على الجونة.. ومشكلتنا في إنهاء الهجمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن حزنه الشديد بعد تعادل فريقه أمام الجونة في مسابقة الدوري.

وكان الإنتاج الحربي تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد كشري، في تصريحات تليفزيونية: «قدمنا مباراة جيدة أمام الجونة، ولكننا أضعنا الفوز باللقاء، حيث أهدر المهاجمون العديد من الفرص السهلة»

وأضاف : «أنا حزين على التعادل مع الجونة، كنا نستحق الفوز باللقاء ولكن مشكلتنا في إنهاء الهجمات»، مضيفا: «دور المدير الفني هو توصيل المهاجمين للمرمى، وقمنا في الفترة الماضية بعمل تدريبات خاصة للاعبين على إحراز الأهداف، ولكن للأسف مازلنا نهدر الكثير من الفرص السهلة».