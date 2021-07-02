شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعلق على انضمام مجدي للمنتخب الأوليمبي واستبعاد صادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته بانضمام عبدالرحمن مجدى جناح الفريق لقائمة المنتخب الأوليمبى التي ستشارك في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات صحفية: «سعداء للغاية بانضمام عبدالرحمن مجدى للمنتخب في الأوليمبياد التي سيتابعها الملايين حول العالم وستسهم كثيرا في صقل خبراته، وستصبح نقلة كبيرة في مشواره الدولى».

وأشار: «عبدالرحمن مجدي استعجل في الفترة الماضية العودة للملاعب وهو ما أدى إلى طول فترة غيابه وهو الآن أصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعى».

وعن استبعاد محمد صادق، قال: «شعرت بحزن كبير بعدما تابعت القائمة، كنت أتمنى تواجده دون شك، لاسيما بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة وتواجد من قبل بصفوف المنتخب لكن الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب هو الأكثر معرفة بالعناصر التي ستكون قادرة على تقديم أداء مشرف للكرة المصرية».