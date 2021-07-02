شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته عصر السبت استعدادًا لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بموعد التجمع في الرابعة مساء، على أن تبدأ التدريبات في الخامسة مساءً.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث لتوسيع الفارق مع الأهلي أقرب المنافسين على درع المسابقة.

وسيعلن باتريس كارتيرون أسماء اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة المحلة عقب انتهاء المران مباشرةً للتوجه لأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة للمبيت بها ليلة المباراة.