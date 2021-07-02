شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إسبانيا وسويسرا يورو 2020: سيمون يخطف الأضواء من سومر في ركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ المنتخب الإسباني الدور نصف النهائي لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بعد أن تغلب بركلات الترجيح على منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 بعد أن تعادلا خلال الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وافتتح المنتخب الإسباني التهديف بعد 8 دقائق فقط من بداية المباراة بواسطة هدف عكسي سجله لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا.

وفي منتصف الشوط الثاني، أدرك الجناح السويسري شيردان شاكيري التعادل لمنتخب بلاده، لكن سويسرا أكملت المباراة بـ10 لاعبين عندما تعرض لاعب الوسط ريمو فريلير للطرد قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الوقت الإضافي تألق الحارس السويسري يان سومر بتصديه لـ 8 تسديدات من جانب المنتخب الإسباني، ليحافظ المنتخب السويسري على النتيجة ويحتكم المنتخبان لـ ركلات الجزاء الترجيحية.

وخطف الحارس أوناي سيمون الأضواء في ركلات الجزاء الترجيحية بتصديه لركلتين، مع إهدار المنتخب السويسري لـ 3 ركلات جزاء من أصل 4، في حين سجل المنتخب الإسباني 3 ركلات من أصل 5، ليتأهل لا روخا على حساب المنتخب السويسري بعد ماراثون مرهق للمنتخبين.

نجم المباراة:

تألق أوناي سيمون في ركلات الترجيح طغى على ما قدمه يان سومر خلال المباراة، ليحصل حارس المنتخب الإسباني على جائزة نجم المباراة بعد أن لعب دور البطولة في وصول لا روخا إلى نصف نهائي يورو 2020.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منتخب إسبانيا عادل اليوم رقمه القياسي التهديفي في نسخة واحدة من اليورو (12 هدفًا، سجل هذا العدد ايضًا في يورو 2008 و2012).

- هدف دينيس زكريا هو الهدف العكسي رقم 10 الذي يسجل في يورو 2020، أكثر بهدف عن إجمالي الأهداف العكسية المسجلة في جميع النسخ الـ15 السابقة للبطولة (9).

- منذ مونديال 2014، فقط إيفان بيريسيتش (9)، روميلو لوكاكو (10) أنطوان جريزمان (11) وكريستيانو رونالدو (13) سجلوا أهدافًا مع منتخبات بلادهم في البطولات الكبرى أكثر من شاكيري (8).

- ريمو فريلير هو أول لاعب سويسري يطرد ببطاقة حمراء مباشرة في تاريخ مشاركات سويسرا باليورو.

- ريمو فريلير هو ثاني لاعب يشترك بهدف (صنع هدف شاكيري) ثم يطرد بشكل مباشر في مباراة بكأس الأمم الأوروبية منذ نونو جوميز مع البرتغال ضد فرنسا في يورو 2000.

- 6 حالات طرد حدثت حتى الآن في يورو 2020.. أكبر عدد من البطاقات الحمراء في نسخة من البطولة منذ نسخة عام 2004 (6 ايضًا).

- 10 تصديات من يان سومر ضد إسبانيا.. رقم غير مسبوق لحارس في مباراة خلال هذه النسخة من اليورو. 8 من هذه التصديات تحققت في الأشواط الإضافية.

- إسبانيا هي سادس دولة تتأهل من مباراتين منفصلتين لعبت خلالهما وقتا إضافيا أو ركلات جزاء ترجيحية بأدوار خروج المغلوب في نسخة من كأس الأمم الأوروبية- جميع المنتخبات السابقة التي حققت ذلك فازت بالنهاية بالبطولة.

- منتخب إسبانيا بلغ نصف نهائي اليورو للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل سجل منتخبات البرتغال، فرنسا وهولندا كثالث أكثر المنتخبات بلوغًا لهذا الدور في تاريخ المسابقة.