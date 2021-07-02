كأس أوروبا: اسبانيا تسقط سويسرا بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي

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سان بطرسبورغ : وضعت اسبانيا حاملة اللقب ثلاث مرات حدًا لمشوار سويسرا المثير وبلغت الدور نصف النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم، عندما تغلبت عليها بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 1 في الوقتين الاصلي الاضافي، الجمعة في سان بطرسبورغ في ربع النهائي.

وافتتحت اسبانيا التسجيل بهدف للاعب سويسرا دنيس زكريا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده ، قبل أن يدرك جيردان شاكيري التعادل ، لتتلقى بعدها سويسرا ضربة موجعة بطرد لاعب وسطها ريمو فرويلر لتدخل على البديل جيرارد مورينو

وتصدى الحارس الاسباني أوناي سيمون لركلتي فابيان شار ومانويل أكانجي، فيما علت تسديدة روبن فارغاس العارضة قبل ان يحسم ميكيل اورياسابال الفوز، في مباراة تألق فيها ايضًا حارس سويسرا يان سومر الذي قام بعشرة تصديات في المباراة (رقم قياسي في نسخة هذا العام)، وأبعد الركلة الترجيحية لرودري.

وتلتقي اسبانيا في الدور المقبل مع بلجيكا او ايطاليا اللتين تلتقيان لاحقًا في ميونيخ.

وخاضت سويسرا الدور ربع النهائي للبطولة القارية للمرة الاولى في تاريخها، والاولى في بطولة كبرى منذ 67 عامًا، بعد إقصائها فرنسا بطلة العالم في أكبر مفاجآت الدور ثمن النهائي.

وحافظت إسبانيا على سجلها مثاليًا ضد سويسرا، إذ سقطت امامها مرة يتيمة في 23 مباراة، كانت في دور المجموعات من مونديال جنوب إفريقيا 2010 بهدف نظيف، أشعلت رغبة منتخب "لا روخا" بالتعويض ليمضي ويحصد لقبه الوحيد في تاريخه في كأس العالم.

وكانت هذه المرة الاولى التي يلتقي فيها المنتخبان في كأس أوروبا.

وفشلت سويسرا في فك عقدة ربع النهائي في بطولة كبرى، إذ انتهى مشوارها عند هذا الدور للمرة الرابعة بعد كأس العالم 1934، 1938 و1954 عندما خسرت أمام النمسا 5 7 في أعلى مباراة تهديفية في تاريخ المونديال.

وكان المنتخبان تأهلا الى الدور ربع النهائي الاثنين في يوم دراماتيكي الاكثر إثارة في البطولة القارية.

بعد أن تأخرت 3 1 امام فرنسا، سجلت سويسرا هدفين في الدقائق التسع الاخيرة،، لتفرض شوطين إضافيين قبل ان يحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح حسمتها سويسرا 5 4 عندما تصدى سومر للركلة الاخيرة لكيليان مبابي.

أما إسبانيا فكادت أن تهدر تقدم 3 1 امام كرواتيا وصيفة بطلة العالم، عندما سجلت الاخيرة هدفين في الدقيقة 85 والوقت بدل الضائع لتفرض التمديد. إلا ان منتخب "لا روخا" حسم الامور بهدفين في الشوط الاضافي الاول لألفارو موراتا وأورياسابال (5 3).

وافتقدت سويسرا في مباراة اليوم لأحد أبرز عناصر تشكيلتها، لاعب الوسط غرانيت تشاكا الذي حصل على جائزة "رجل المباراة" ضد فرنسا، بسبب الإيقاف.

وأجرى المدرب لويس إنريكي الذي سجل أول أهدافه الدولية في فوز اسبانيا (3 صفر) على سويسرا بالذات في الدور ثمن النهائي لمونديال 1994، تغييرين على التشكيلة التي بدأت ضد كرواتيا، كلاهما في خط الدفاع، حيث دفع بباو توريس بدلا من إريك غارسيا، فيما عاد ظهير ايسر برشلونة جوردي ألبا بدلا من خوسيه لويس غايا.