شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 2/ 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الجمعة الموافق 2/ 7/ 2021 العديد من الأخبار الهامة جاء فى مقدمتها حسين لبيب يرفض مكتب رئيس الزمالك ويجهز مكتبا جديدا فى الدور الثالث.

كارتيرون يطلب تقريرا طبيا عن حازم إمام.. ويرفع الحمل البدنى قبل مواجهة المحلة

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة تقريرا عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وحرص كارتيرون خلال تدريبات الزمالك مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، على استطلاع رأي الجهاز الطبي قبل الموافقة على مشاركة إمام في التدريبات الجماعية.

يوسف أوباما وإمام عاشور راحة من تدريب الزمالك الثالث على التوالى

حصل يوسف إبراهيم "أوباما" وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات لليوم الثالث على التوالي بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

سباق السرعات ومباراة مصغرة فى مران الزمالك.. وحازم إمام يكتفى بالتأهيل

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات، كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.

كريم هنداوى ينضم ليد الزمالك رسمياً

أعلن نادي آر كيه يورو فارم المقدوني، رحيل حارسه المصري كريم هنداوي إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل، وقال النادي المقدوني في بيان رسمي إن الزمالك، اشترى عقد هنداوي الذي انضم للفريق في شهر فبراير، وكان عقده ممتداً حتى يونيو2022.

الزمالك يحسم تجديد عقود أبو جبل وطارق حامد عقب مواجهة غزل المحلة

يستغل مسئولو نادي الزمالك حصول فريق الكرة علي راحة طويلة عقب مباراة غزل المحلة المقبلة والمقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الـ 28 للدوري، لحسم ملف تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعدما حسمت إدارة النادي ملف تجديد الثنائي محمود الونش واحمد سيد زيزو خلال الأيام الماضية.

شيكابالا يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام المحلة بالدورى

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، للتشكيل الأساسى فى المباراة المقبلة التى ستجمع الفريق مع غزل المحلة، والمقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، وذلك لتعويض غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الذى سيغيب عن الأبيض لحصوله على ثلاث إنذارات.

عبد الحميد الوسيمى رئيساً لجهاز الطائرة بنادى الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك تعيين عبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي، وكلفت اللجنة "الوسيمي" بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي خلال الفترة الحالية.

حسين لبيب يرفض مكتب رئيس الزمالك ويجهز مكتبا جديدا فى الدور الثالث