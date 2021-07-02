شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سموحة بعد استبعاده من الأولمبياد: "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عبد القادر لاعب الأهلي والمعار إلى سموحة على قرار استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو في شهر يوليو الجاري، بعد إعلان القائمة النهائية.

وقال لاعب سموحة عبر حسابه على انستجرام: " عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كل التوفيق لرجالة المنتخب وتفرحونا".

واعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

تضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.