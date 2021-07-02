شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 2 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الجمعة 2 / 7 / 2021 ، العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استئناف التدريبات بدون راحة استعدادا لسموحة، واصابة محمود وحيد في المران الجماعي.

غادر محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم قبل نهايته بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وتعرض «وحيد» لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مران الغد. وخاض الأهلي مرانه اليوم ،دون راحة، استعدادا لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا مباراة بيراميدز أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وفق البرنامج التدريبي الخاص بهم. وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز تدريبات بدنية خفيفة، ثم استكملوا برنامجهم الاستشفائي، وذلك خلال مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون؛ لبدء التحضير لمباراة سموحة التي تقام مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز. وجاءت جلسة المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي ينفذه الفريق اليوم في بداية التحضير لمباراة سموحة. وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة. يستعيد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جهود نجمه أيمن أشرف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية، بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى. وأغلق فريق الأهلى صفحة مباراته ضد بيراميدز والتى جمعتهما أمس الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، على أن يبدأ الاستعداد لمباراته ضد سموحة.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك 3 أندية منهم ناديين إيطاليين وثالث ألماني يراقبون أكرم توفيق لاعب الأهلي تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، بعد المستويات التي قدمها اللاعب مع فريقه أو منتخب مصر الأولمبي في الفترة الماضية، وظهوره بشكل رائع في آخر موسمين. وأكد المصدر أن هناك اهتمام بأكرم توفيق من قبل ناديي هيلاس فيرونا وبولونيا الإيطاليين وكذلك نادي كولن الألماني، والذين يراقبون اللاعب في الوقت الحالي، على أن يتم مراقبته بشكل أكبر حال مشاركته مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو في يوليو الجارى، مشددا على أن الثلاثي بصدد التقدم بعروض رسمية لشراء خدمات أكرم توفيق من الأهلي أو الإعارة بنية البيع النهائي، وهو ما سيتحدد خلال الفترة القادمة.