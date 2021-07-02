شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بوروندي يدير نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الدولي البوروندي باسفيك ندابيهاوينامينا لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة التي ستجمعهما يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مُركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

ويساعد ندابيهاوينامينا ، كلا من إلفيس جاي الكاميروني والأوغندي لي أوكيللو حكمين مساعدين، والجابوني إريك اتوجو حكما رابعا أما في غرفة تقنية الفيديو طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد ، مراقب المباراة الكاميروني اليوم ابو بكر ومنسق المباراة التونسي خالد المكشر.

ويتابع مسئولو النادي الأهلي ملف أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا وتطورات هذه الأزمة التى تفاقمت الأيام الماضية بعد تناثر أنباء حول إمكانية مشاركة الوداد المغربي بدلاً من كايزر تشيفز في نهائي البطولة القارية أمام الأهلي.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، وتم تحديد يوم 17 يوليو المقبل موعداً للنهائي المرتقب على ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتأهل الأهلي للنهائي الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه بهدف نظيف في المغرب ذهاباً والتعادل سلبياً في العودة بجنوب أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية أنباء مُثيرة حول إمكانية إستبعاد كايزر تشيفز من المباراة النهائية بسبب عدم قدرته على مُغادرة جنوب أفريقيا وخوض النهائي أفريقيا بسبب انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وذهبت هذه التقارير إلى أن الكاف قد يستعين بالواد المغربي للمشاركة في نهائي البطولة أمام الأهلي حال تعذر خوض كايزر تشيفز النهائي.

وفتح مسئولو الأهلي الفترة الماضية خط اتصالات مفتوح مع نظراؤهم في الاتحاد الأفريقي لمعرفة تطورات هذه الأزمة وإمكانية مشاركة الوداد بدلاً من كايزر تشيفز.