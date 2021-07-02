شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. أشغال شاقة 120 دقيقة وتدريبات إضافية لمجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد للقاء الاتحاد السكندرى الأثنين المقبل بإستاد الإسماعيلية لحساب منافسات الجولة الــ28 من مسابقة الدورى الممتاز.

المران بدأ عند الساعة السادسة مساء حيث استمر لمدة ساعتين وشهد خوض عبد الرحمن مجدي جناح الفريق تدريبات إضافية.

وتم تقسيم الفريق إلي مجموعتين وأدت المجموعة الأولى مرانها في السادسة مساء علي الملعب الرئيسي واشتمل علي تدريبات بدنية شاقة قادها علي طه مخطط الأحمال.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التحول الهجومى تحت قيادة المدير الفنى إيهاب جلال و آخرى على سبل إنهاء الهجمات علي المرمي قادها حمد إبراهيم المدرب العام.

كما أدت المجموعة الثانية مرانها علي الملعب الفرعي في السابعة مساء وضم مجموعة من اللاعبين الصاعدين.

وعلى هامش المران ، عقد إيهاب جلال اجتماعا تحفيزيا مع محمد عادل جوكر الفريق.