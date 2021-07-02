شكرا لقرائتكم خبر عن على زين يدخل تاريخ كرة اليد المصرية بعد الانضمام لبرشلونة الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد التاريخ بعدما أعلن مسئولي فريق الشارقة الإماراتى الموافقة على عرض فريق برشلونة الاسبانى للتعاقد مع نجم منتخب مصر لكرة اليد مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مقابل 500 ألف دولار.

ويعد علي زين أول لاعب مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا و ثالث لاعب عربي يمثل الفريق الكتالونى في كرة اليد بعد التونسيين وائل جلوز ووليد بين عمور.

ودخل علي زين تاريخ كرة اليد المصرية ، بعد ما أصبح أول لاعب مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا الموسم الماضي.

وسيلعب علي زين مع برشلونة بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء مشاركته مع مصر في أولمبياد طوكيو.

وتوج زين بلقبي بطولة أمم أفريقيا مع مصر في 2016 و2020، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018 و حصل على المركز الثامن في بطولة العالم 2019 والمركز السابع في النسخة الأخيرة لبطولة العالم مصر 2021.

وبدأ على زين صاحب الـ30 عام مشواره مع النادي الأهلي ولعب أيضا للنجم الساحلي التونسي والجزيرة والشارقة الإمارتيين واكس بروفانس الفرنسي .

ويعد على زين نجم فراعنة اليد هو الورقة الرابحة فى صفوف المنتخب الوطنى قبل قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 و على زين بدأ مشواره مع المنتخب الأول في عام 2010، بعدما الدفع اللاعب الشاب الذي لم يتخطى عمره 20 عاما في مباراة ودية أمام السعودية تحضيرًا لبطولة العالم للرجال 2011 والتى كانت ستقام فى السويد وقتها.

وخاض على زين أحد مباريات بطولة العالم الأخيرة التي استضفتها مصر، وهو مصاب بكسر في أصبعه وكانت المباراة أمام منتخب سلوفينيا ، وعلق نجم منتخب اليد علي هذه الواقعة قائلاً "عندى خلع فى الإصبع وأعتقد أن أى حد مكانى كان هيتحمل ويلعب علشان خاطر مصر وإن شاء الله نبسط الناس ونفرحهم".

ونجح علي زين في مشاركته مع المنتخب فى بطولة العالم للشباب 2009 والتى استضافتها مصر ولكن في مباراة السعودية شهدت إصابة اللاعب بسقوطه اللاعب دون أى التحام وإعلان اصابته بإصابة ليست معروفة أو منتشرة فى كرة اليد حيث كان تشخيص الإصابة (كسر فى العضمة الخامسة لمشط القدم اليمنى) الإصابة أعلنت رسميًا عن غيابه وأجرى عملية جراحية وفترة تأهيل لمدة 3 أشهر تقريبًا وبدأ اللاعب فى العودة تدريجيًا للملاعب استعدادًا لبطولة العالم للشباب مع جيل 90 فى اليونان 2011، ولكن المفاجأة كانت عدم النجاح الكامل للعملية الجراحية الأولى الأمر الذى أجبر لاعبنا على إجراء عملية جراحية ثانية ولكنه فضّل أن يُجريها بعد بطولة العالم للشباب.

وانتهت البطولة وأنهى جيل 90 مغامرته فى المركز الرابع ليضمن لمصر تواجدها الثانى على التوالى فى المربع الذهبى، وليعود اللاعب ليُجرى العملية الجراحية الثانية لنفس الإصابة، وخضع لفترة راحة و تأهيل وعودة للملعب والمفاجآة الأكبر كانت هى فشل العملية الثانية واحتياجه لإجراء عملية جراحية ثالثة فى نفس الإصابة ويُفضل أن تجرى العملية خارج مصر وفضّل النادى الأهلى الحفاظ على موهبته الصاعدة وعلاجه وقتها فى ألمانيا ليعود للملاعب تقريبًا بنسبة 100% بعد العملية الثالثة وبعد فترة تأهيل صعبة قضاها مع بطل العالم للناشئين فى المطرقة علاء العشرى.

عودة علي زين كانت تقريبًا مع نهاية موسم 2012 مع النادى الأهلى والذى كان توج معه لاعبنا بالدورى والكأس وبطولة أفريقيا، لتطأ قدمه للمرة الأولى خارج مصر ولكنها مازالت داخل القارة السمراء حينما احترف لاعبنا فى النجم الساحلى التونسى والذى فاز معه بكأس تونس وحصل معه على رابع بطولة العالم للأندية 2013، ثم يبدأ رحلة احترافه الآسيوية مع نادى الجزيرة الإماراتى ثم الانتقال للدورى الفرنسى 2017 والعودة للشارقة الإماراتى 2019 والذى فاز معه بكل الألقاب المحلية الممكنة.

ومع منتخب مصر توج ببطولة أفريقيا 2016 و 2020 وشارك فى أولمبياد ريو بخلاف مشاركاته المؤثرة فى بطولات العالم والتى كللها بإنهاء مصر نسخة 2019 فى المركز الثامن، ويمني النفس بأن يحقق إنجازا غير مسبوق مع الفراعنة والتتويج بمدالية أولمبية .