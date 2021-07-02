شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم بهف نظيف على المصرى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الاهلى على نظيرة المصرى البورسعيدى بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحرز أحمد على لاعب البنك الاهلي هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء بالدقيقة 25 وحاول المصري العودة للقاء في الوقت المتبقي من عمر الشوط الأول وجاءت محاولات المصرى عن طريق عمر كمال و محمد جاريندو ولكن لم يكتب لها النجاح في إحراز هدف التعادل .

وجاء المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر كالتالى:

في حراسة المرمى .. عصام ثروت

خط الدفاع .. عمرو موسى ، إسلام صلاح ، كريم العراقى ، أحمد شديد

خط الوسط .. سعيدو ، إيزى إيميكا ، عمر كمال ، فريد شوقى

في الهجوم .. محمد جريندو ، أموتو

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كل من في حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

خط الدفاع .. عاصم صلاح ، أسامة ، محمد دبش ، أمير مدحت

خط الوسط .. معروف يوسف ، ، حسام السيد ، محمد حامد ، موسى دياوارا

في الهجوم .. فادى فريد ، أحمد على

و يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.