شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أخطاء فقدان التركيز لدى لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على علاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة فريقهم أمام بيراميدز أمس الخميس بالجولة الـ27 من عمر الدوري، والتي تكررت في مباريات الدوري الأخيرة التي خاضها الفريق الأحمر قبل الانشغال بمبارياته الإفريقية.

وركز موسيماني على معالجة غياب التركيز لدى لاعبي الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة من حيث التراجع أو إهدار الفرص أو ترك الاستحواذ للمنافسين وكانت نتيجته فقدان الفريق الأحمر عدد من النقاط تهدد مشواره في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي والـ43 في تاريخه.

كما يعالج موسيماني غياب الشراسة والفاعلية في الضغط على المنافسين لدى استلام الكرة وهو ما تسبب في استقبال الفريق الأحمر الهدف الأول من بيراميدز بسبب وجود مساحات وعدم الضغط على لاعبي المنافس بشكل جيد.

وفقد الأهلي نقطتين في مشواره بالدوري بعد تعادله المخيب للآمال أمام بيراميدز أمس في الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري، بعد خطأ فادح من محمد الشناوي قبل نهاية المباراة ليحرم فريقه من الخروج بنقاط المباراة الثلاث.