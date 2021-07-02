شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعلق علي استبعاد محمد صادق من قائمة المنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن سعادته بإنضمام عبد الرحمن مجدى جناح الفريق ، لقائمة المنتخب الأوليمبى التى ستشارك فى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وأضاف :”سعداء للغاية بانضمام مجدى للمنتخب فى الأوليمبياد التى سيتابعها الملايين حول العالم وستسهم كثيرا فى ثقل خبراته وستصبح نقله كبيرة فى مشواره الدولى”.

وواصل :”عبد الرحمن مجدى استعجل الفترة الماضية فى العودة للملاعب وهو ماساهم فى طول فترة غيابه إلا أنه الأن أصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعى”.

بسؤاله عن استبعاد محمد صادق أجاب مدرب الدراويش قائلا :”شعرت بحزن كبير بعدما تابعت القائمة ،كنت أتمنى تواجده بدون شك لاسيما بعد تألقه اللافت فى الفترة الأخيرة وتواجد من قبل بصفوف المنتخب لكن الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب هو الأكثر معرفة بالعناصر التى ستكون قادرة على تقديم أداء مشرف للكرة المصرية”.