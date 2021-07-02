حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2/7/2021

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الجمعة الموافق 2/ 7/ 2021 شهد، رسميا.. الشناوي وحجازي والونش الثلاثى الكبار فى قائمة المنتخب الاولمبى بالأولمبياد، وكوكاكولا يصعد للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.

رسميا.. الشناوي وحجازي والونش الثلاثى الكبار فى قائمة المنتخب الاولمبى بالأولمبياد

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كوكاكولا يصعد للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه

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