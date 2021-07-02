شكرا لقرائتكم خبر عن أول تدريب لمنتخب اليد فى معسكر فرنسا استعدادا للأولمبياد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم أول تدريب فى معسكر فرنسا بعد الوصول ظهر اليوم لخوض معسكر تدريبى حتى يوم 8 يوليو من الشهر الجارى حيث يتخلل المعسكر خوض مباراة دولية ودية امام منتخب فرنسا يوم الاثنين القادم فى تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

وتوجه المنتخب إلى فرنسا بعد إحتلال المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى اختتمت الثلاثاء استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح المنتخب فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من :

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.