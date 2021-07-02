الصفقة الثالثة.. كريم هنداوي يعود للزمالك رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حصل نادي الزمالك على خدمات الحارس الدولي المخضرم كريم هنداوي قادمًا من صفوف يوروبارم بيليستر المقدوني، لتدعيم مركز حراسة المرمى في فريق اليد.

النادي المقدوني أعلن عبر صفحته الرسمية "انستجرام"، أن نادي الزمالك قرر دفع الشرط الجزائي في عقد كريم هنداوي من أجل الحصول على خدمات حارس منتخب مصر.

صفقة هنداوي للزمالك جاءت بعد رحيل الحارس محمد علي لخوض الاحتراف الخارجي في ظل انتهاء عقده مع النادي الأبيض.

وسبق وأن لعب صاحب الـ33 عامًا مع الزمالك مرتين قبل أن يخوض الاحتراف الخارجي في 2017 من خلال الانتقال لصفوف بشيكتاش التركي.

وسيكون هنداوي الصفقة الثالثة للزمالك من أجل الاستعداد للموسم الجديد بعد التعاقد مع كل من محمد البسيوني "مودي" وسيف الدرع.