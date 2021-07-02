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التعادل يحسم لقاء الإنتاج والجونة بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

حسم التعادل مباراة الانتاج الحربي والجونة في مباراة الجولة 28 في على استاد الأهلي We السلام.

المبارة بدأت مشتعلها في أول 10 دقائق، حيث تقدم عمر السعيد للجونة، قبل أن يتعادل الانتاج الحربي في الدقيقة 8 عن طريق مصطفى البدري.

الجونة رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، بينما رفع الانتاج رصيده إلى 18 نقطة ليظل في المركز الأخير ويزداد خطر الهبوط.

فريق الانتاج الحربي لعب 26 مباراة ليبتعد بفارق 7 نقاط عن أسوان صاحب المركز 15 الذي ينجو بصاحبه من الهبوط، مع لعب الأزرق مباراة واحدة أكثر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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