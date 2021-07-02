مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. طاقم تحكيمي اقترب من إدارة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بصورة شبه نهائية على طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الذي سيقام 17 يوليو الجاري في الدار البيضاء بالمغرب.

وعلم "الخليج 365" أن الاتحاد الأفريقي استقر حتى الآن على أن يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا إدارة المباراة حكمًا رئيسيًا، على أن يعاونه مساعد أول، إلفيس جوي نوبوي نجويجو من الكاميرون، والمساعد الثاني لي أوكيلو من أوغندا، والحكم الرابع الجابوني أوتوجو كاستان.

وسيكون المغربي رضوان جيد حكم الفيديو الرئيسي، إضافة إلى زكرياء برينسي مساعدًا لحكم الفيديو.

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية من لقاء واحد في بلد محايد، وتم الاستقرار على المغرب منذ عدة أشهر من أجل استضافة المباراة.

ويبحث الأهلي عن الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، أما كايزر تشيفز فيأمل في الفوز بالبطولة الأولى في تاريخ النادي.