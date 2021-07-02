مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": الخطيب رئيسًا لبعثة الفريق في المغرب.. و13 يوليو موعدًا مبدئيًا للسفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن رئيس مجلس إدارته، محمود الخطيب، سيكون رئيسًا لبعثة الفريق في رحلة المغرب؛ استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز المقرر لها 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، إلى أن الخطيب استقر على رئاسة البعثة بنفسه؛ لأهمية المباراة بجانب أن عددًا من أعضاء المجلس سيرافقون الفريق على نفقتهم الخاصة.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني استقر بشكل مبدئي على السفر إلى المغرب عصر يوم 13 يوليو الجاري علي أن يكون حسم الموعد النهائي مساء يوم غدٍ السبت، فيما تنتظر إدارة الأهلي محاولات اتحاد الكرة بخصوص تقديم موعد النهائي خاصة بعد أن نما إلى علمهم بأن هناك خطابًا رسميًا سيصل غدًا للجبلاية من الاتحاد الأفريقي يحسم فيه الموقف.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أنه طبقًا للميعاد المبدئي سيتدرب الفريق صباح يوم 13 يوليو بملعبه، قبل أن تُغادر البعثة عصرًا على متن طائرة خاصة إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق هناك.