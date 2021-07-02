رسميًا.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة التي ستخوض دورة أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 22 يوليو الجاري.

وضم شوقي غريب ثلاثيًا فوق السن، هم: "محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي المعار من ويست بروميتش الإنجليزي".

ولم يضم غريب في قائمته الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، بعد رفض الناديين الاستغناء عن اللاعبين فترة الأولمبياد، في ظل استعدادات الريدز للموسم الجديد، وخوض وصيف الدوري التركي الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، ومحمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، أحمد رمضان بيكهام، أسامة جلال، أحمد حجازي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، أحمد أبوالفتوح ، وكريم فؤاد.

الوسط: عمار حمدي، أكرم توفيق، وإمام عاشور.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، ناصر ماهر، وعبدالرحمن مجدي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، وناصر منسي.