نتيجة مباراة ايطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020

تعرف على نتيجة مباراة ايطاليا وبلجيكا في قمة مواجهات ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021.

تُقام مباراة ايطاليا وبلجيكا على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ في ألمانيا، بحضور نسبي للجماهير، وانطلقت صافرة البداية من الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

بدأ منتخب ايطاليا المباراة بالتشكيلة التالية: جيانلويجي دوناروما – سبينازولا – كيليني – بونوتشي – دي لورينزو – ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا – فيرديريكو كييزا – لورينزو إنسيني – شيرو إيموبيلي.

بينما دخل منتخب بلجيكا بالتشكيل الآتي: تيبو كورتوا – يان فيرتونخين – توماس فيرمالين – توبي آلديرفيرلد – ثورجان هازارد – يوري تيليمانس – أكسيل فيتسيل – توماس مونييه – جيريمي دوكو – روميلو لوكاكو – كيفين دي بروين.

وجاء الشوط الاول مثير للغاية بين المنتخبين، حيث نجح منتخب ايطاليا من افتتاح التسجيل في الدقيقة (13)، عن طريق المدافع ليوناردو بونوتشي، ولكنه أُلغي بداعي التسلل على مدافع يوفنتوس.

ورد منتخب بلجيكا عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة (23)، حينما أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جيانلويجي دوناروما ببراعة لتخرج إلى الركنية.

واصلت بلجيكا المد الهجومي وكاد روميلو لوكاكو يفتتح التسجيل عند الدقيقة (26)، بعدما روض كرة داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية بباطن القدم اليمنى، ولكن دوناروما تألق في إبعادها عن مرماه.

وخطف نيكولو باريلا هدف التقدم لمنتخب ايطاليا في الدقيقة (31)، بعدما راوغ ثلاثة من لاعبي منتخب بلجيكا داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تصويبة سكنت شباك تيبو كورتوا.

وكان فيديريكو كييزا قريب للغاية من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الايطالي بتسديدة قوية ملتفة من خارج منطقة الجزاء جاورت القائم الأيمن لكورتوا في الدقيقة (41).

وتمكن لورينزو إنسيني من إحراز الهدف الثاني للآتزوري في الدقيقة (44)، بعد مجهود فردي رائع حيث راوغ يوري تيليمانس بطريقة رائعة قبل أن يتقدم ويسدد كرة أكثر جمالًا وروعة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى كورتوا.

وأعاد روميلو لوكاكو منتخب بلجيكا للمباراة من جديد بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ضربة جزاء تحصل عليها جيريمي دوكو بعد إعاقة من دي لورينزو، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-1).