أولمبياد طوكيو 2020 مهددة بغياب الجماهير لأول مرة في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية

أصبحت دور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في طريقها نحو إغلاق ملاعبها أمام الحضور الجماهيري لأول مرة عبر تاريخ الحدث الرياضي الأضخم على مستوى العالم.

ألمح منظمو أولمبياد طوكيو 2020 إلى دراستهم إقامة المنافسات المختلفة خلف أبواب مغلقة؛ نتيجة تضاعف أرقام الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية.

وكانت الجهة المنظمة قد سمحت فقط بدخول 10 آلاف متفرج لمتابعة المنافسات، ولكنها الآن في طريقها لإعلان إقامة دورة الألعاب الأولمبية في غياب الجماهير.

وجاء القرار بتدخل سياسي من حكومة اليابان، التي تم الضغط عليها من قبل الدولة الكبرى في العالم لإقامة الأولمبياد في غياب تام للجماهير، وبدورها رحبت اللجنة المنظمة بالقرار بغية الصالح العام.

وصرحت رئيسة اللجنة المنظمة “سيكو هاشيموتو” أمام وسائل الإعلام العاليمة قائلة: “نحن مستعدون لإقامة الفعاليات بدون جمهور إذا قررت السلطات ذلك بسبب زيادة الإصابات بالفيروس في العاصمة”.

وسيكون القرار الذي في طريقه لأخذ طابع الرسمية خلال أيام “صادمًا” بالنسبة للشعب الياباني، الذي كان يُمني نفسه بالاستمتاع بحضور أهم الرياضيين في مختلف الألعاب على أراضيه.

وقررت اليابان في وقت سابق حرمان أي مشجع “أجنبي” قادم من خارج اليابان بحضور الأولمبياد، وفضلت اقتصار التذاكر على المواطنين اليابانيين وأصحاب تصريحات الإقامة فقط، ولكنها الآن قريبة من حرمان حتى الجماهير المحلية من الحضور.

يذكر أن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 سوف تبدأ في يوم 23 من شهر يوليو الجاري، وستستمر حتى يوم الثامن من شهر أغسطس المقبل.