شاهد مباراة بلجيكا وايطاليا في بث مباشر يلا شوت ببطولة يورو 2020

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة ايطاليا وبلجيكا في قمة مواجهات ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 2-7-2021.

تُقام مباراة ايطاليا وبلجيكا على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ في ألمانيا، بحضور جماهيري كبير، وتنطلق صافرة البداية من الحكم السلوفيني “سلافكو فينسيتش”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة ايطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وقناة ZDF HD الألمانية.

وتأهل منتخب بلجيكا الى دور ربع النهائي ببطولة يورو 2020 بعدما أطاح بنظيره البرتغالي في دور الـ16، بهدف دون مقابل سجله ثورجان هازارد، في المباراة التي جمعتهما يوم الاحد الماضي على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية الإسبانية.

في المقابل، صعد منتخب ايطاليا بصعوبة بعد فوزه على النمسا في الأشواط الإضافية، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن في إنجلترا يوم السبت الماضي.

ويغيب بشكل مؤكد عن منتخب بلجيكا في مباراة اليوم أمام ايطاليا كل من، المدافع تيموثي كاستاني، وحارس المرمى سيمون مينيوليه للإصابة، بالإضافة إلى الجناح ناصر الشاذلي لأسباب شخصية.

وتلقى منتخب بلجيكا ضربة موجعة بإصابة نجميه، كيفين دي بروين وإيدين هازارد في المباراة الماضية أمام البرتغال، ولكن حتى الآن لم يتأكد غياب الثنائي عن مباراة اليوم بنسبة 100%.

بينما سيفتقد منتخب ايطاليا جهود الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع جورجيو كيلليني للإصابة ايضًا.

ايطاليا 2-1 بلجيكا

ملعب آليانز آرينا (ميونخ – ألمانيا)

يورو 2020 (دور الـ 8)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم في بطولة يورو 2020 بين ايطاليا وبلجيكا في دور الـ 8 الذي انطلق اليوم بمباراة اسبانيا وسويسرا اللذين تأهلا على حساب وصيف وبطل كأس العالم 2018 (كرواتيا وفرنسا).

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تشكيلة ايطاليا

جيانلويجي دوناروما

سبينازولا – كيليني – بونوتشي – دي لورينزو

ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا

فيرديريكو كييزا – لورينزو إنسيني – شيرو إيموبيلي

تشكيلة بلجيكا

تيبو كورتوا

يان فيرتونخين – توماس فيرمالين – توبي آلديرفيرلد

ثورجان هازارد – يوري تيليمانس – أكسيل فيتسيل – توماس مونييه

جيريمي دوكو – روميلو لوكاكو – كيفين دي بروينه

ملخص مباراة ايطاليا وبلجيكا في يورو 2020

الدقيقة 1 | حماس كبير من جانب لاعبي ايطاليا اثناء عزف النشيد!

الدقيقة 2 | سيطرة من لاعبي بلجيكا على الدقيقة الأولى من اللقاء.

الدقيقة 5 | ايطاليا تبدأ في تدوير الكرة من قدم لقدم، وتمريرة طولية داخل المنطقة يفشل كييزا في التعامل معها.

الدقيقة 13 | هدف ملغي لمنتخب ايطاليا، سجله بونوتشي بالصدر بعد متابعته لتمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها إنسيني.

الدقيقة 14 | الحكم راجع اللقطة باللاسلكي مع حكام غرفة تقنية الفار ، وتأكد من وجود تسلل صريح على بونوتشي.

الدقيقة 14 | لا يزال التعادل 0/0

الدقيقة 20 | بطاقة صفراء للاعب وسط ايطاليا ماركو فيراتي.

الدقيقة 21 | بطاقة صفراء للاعب وسط بلجيكا يوري تيليمانس.

الدقيقة 23 | بوووووووووووووووووووووم…كيفين دي بروينه يشن هجومًا مضادًا على الدفاع الإيطالي ينهيه بتصويبة صاروخية على أقصى يمين الحارس دوناروما الذي طار عليها ليبعدها ببراعة كبيرة إلى ركنية.

الدقيقة 31 | جووووووووووووووووووووووووووول…باريلا يسجل هدف تقدم ايطاليا بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ ثنائي قلب دفاع بلجيكا.

الدقيقة 31 | صنع هدف ايطاليا ماركو فيراتي بتمريرة في العمق الدفاعي

الدقيقة 44 | جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول…إنسيني يضيف الهدف الثاني لمنتخب ايطاليا بتسديدة مقوسة جميلة بباطن القدم اليمنى ، R2 مركونة بشكل عالمي من إنسيني عانقت الزاوية اليسرى البعيدة لتيبو كورتوا!

الدقيقة 45 | ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع.

الدقيقة 45 | جيوفاني دي لورينزو يرتكب هفوة فادحة بعرقلة لاعب بلجيكا داخل منطقة الجزاء، والحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش يطلق صافرته ويعلن ركلة جزاء لصالح بلجيكا.

الدقيقة 45 +2 | الحكم يتأكد من تقنية الفار. بالفعل ركلة جزاء صحيحة لصالح البلجيك.

الدقيقة 45 +2 | جوووووووول..روميلو لوكاكو يترجم ركلة الجزاء لهدف أول لصالح بلجيكا بتسديدة في منتصف المرمى. المباراة تشتعل أكثر !

الدقيقة 45 +3 | صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ايطاليا 1/2.

استراحة قصيرة، ونعود لكم في الشوط الثاني من المباراة..