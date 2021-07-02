يورو 2020 | فضيحة غير متوقعة كانت وراء خروج فرنسا المبكر أمام سويسرا

كشف خروج منتخب فرنسا المبكر في يورو 2020 العديد من الخبايا والأسرار التي حدثت خارج الملعب، وساهمت في إقصاء أبطال العالم 2018 من بطولة كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف.

كانت هناك مشاحنات بين عائلات اللاعبين وشكاوى متباينة بشأن فندق الإقامة، وملاعب معسكر التدريب، ما يوضح أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ارتكب بالفعل أخطاء غير مسبوقة في تحضيراته.

كما شهدت البطولة، تعرض نجوم منتخب فرنسا للعديد من الإصابات خلال دور المجموعات وقبل ثمن النهائي أمام سويسرا، لدرجة دفعت الجماهير لطرح علامات استفهام حول أسباب سقوط اللاعبين واحدًا تلو آخر.

إصابات منتخب فرنسا

بدأت إصابات منتخب فرنسا بنجم برشلونة عثمان ديمبيلي والذي تعرض لتمزق في أربطة الركبة، وغادر معسكر الزرق وذهب مباشرة إلى فنلندا ليجري عملية جراحية، ستجعله يغيب 4 أشهر.

ثم تعرض الظهير الأيسر الأساسي لوكاس هيرنانديز لإصابة خلال مشاركته في مباراة ألمانيا في ميونخ، ونزل بدلاً منه بديله الوحيد لوكا دين، الذي لم يمكث في الملعب أكثر من خمس دقائق وتعرض لإصابة هو الآخر.

ولحق بالثلاثي مدافع إشبيلية جول كوندي الذي شارك ضد البرتغال، ولكنه تعرض لإصابة هو الآخر وفشل في اللحاق بمباراة ثمن النهائي ضد سويسرا.

واضطر المدرب “ديديه ديشان” لتغيير خططه في تلك المباراة، ولعب برسم 3-4-3 واستعان بالمدافع الكارثة في برشلونة كيلمنت لونجليه الذي تسبب في الهدف الأول لسويسرا، بينما لعب أدريان رابيو في مركز الظهير الأيسر!

ما هو سبب إصابات منتخب فرنسا؟

اعترف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جرايت بسوء أرضية ميدان ملعب تدريب منتخب الديكة، وواجه الجماهير باعتراف قد يُعرضه للكثير من الانتقادات في المرحلة المقبلة.

وصرح لو جرايت قائلاً «دعونا نتوقف عن الحديث عن الفندق، لم نخسر بسبب الفندق، كان مركز التدريب هو الذي لم يكن جيدًا حقًا، أريد أن أعترف بذلك».

وأضاف في اعترافاته “هل لو قمنا بتغيير الفندق لما استقبلنا الهدفين الأخيرين ضد سويسرا، ربما ارتكبنا أخطاء، هذا ممكن”.

وختم تصريحاته “في كرة القدم عندما تفوز، يكون الجميع رائعين، وعندما تخسر فهذا خطأ شخص آخر أنا لا أتفق مع ذلك، خسرنا لأن هذه كرة القدم لا شيء مضمون فيها”.