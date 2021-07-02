عاجل | تشكيلة ايطاليا الاساسية اليوم امام بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020

أعلن المدير الفني روبرتو مانشيني تشكيلة ايطاليا الاساسية اليوم امام بلجيكا في مباراة ربع نهائي يورو 2020، المقرر إقامتها على ملعب آليانز آرينا بمدينة ميونخ الالمانية.

وقرر مانشيني الدفع بجناح يوفنتوس فيديريكو كييزا في تشكيلة ايطاليا الاساسية اليوم، في واحدة من المفاجآت الهامة، حيث اعتمد على مدار الاربع مباريات الماضية على بيراردي الذي سيجلس على الدكة لأول مرة.

ورفض مانشيني الاستغناء عن الثنائي شيرو إيموبيلي وإنسيني في الخط الأمامي، لكنه فضل استمرار ماركو فيراتي في خط الوسط بدلاً من مانويل لوكاتيلي الذي تألق خلال أول جولتين من دور المجموعات بسبب غياب نجم باريس سان جيرمان للإصابة.

ورغم معاناته من إصابة طفيفة، سيشارك قلب دفاع يوفنتوس جورجيو كيليني في تشكيلة ايطاليا الاساسية ضد بلجيكا اليوم جنبًا إلى جنب ليوناردو بونوتشي.

على الجانب الآخر، سيشارك نجم وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروينه في تشكيلة بلجيكا الاساسية ضد ايطاليا رغم الإصابة التي تسببت في خروجه خلال بداية الشوط الثاني من مباراة البرتغال، لكن نجم ريال مدريد إدين هازارد لم يلحق بهذه المواجهة بسبب إصابة عضلية لم يتعاف منها.

تشكيلة ايطاليا الاساسية اليوم

جيانلويجي دوناروما

سبينازولا – كيليني – بونوتشي – دي لورينزو

ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا

فيرديريكو كييزا – لورينزو إنسيني – شيرو إيموبيلي

تشكيلة بلجيكا الاساسية اليوم

تيبو كورتوا

يان فيرتونخين – توماس فيرمالين – توبي آلديرفيرلد

ثورجان هازارد – يوري تيليمانس – أكسيل فيتسيل – توماس مونييه

جيريمي دوكو – روميلو لوكاكو – كيفين دي بروينه