شاهد صور مباراة اسبانيا وسويسرا في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر صور لحظة بلحظة لمشاهدة قمة مباريات اليوم بين اسبانيا وسويسرا في ربع نهائي بطولة يورو 2020.

تُقام مباراة اسبانيا وسويسرا على ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا، بحضور جماهيري كبير، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفر”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا وسويسرا في يورو 2020.. ألبا يسجل بمساعدة زكريا

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وZDF HD الألمانية.

صعد منتخب اسبانيا إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة (5-3)، بعد التمديد للأشواط الإضافية، بينما تأهل منتخب سويسرا بعد إقصاءه لبطل العالم منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة (3-3).

ويدخل منتخب اسبانيا المباراة بصفوف مكتملة بغض النظر عن إمكانية غياب الظهير الأيسر خوسيه جايا الذي يعاني من إصابة خفيفة، بينما سيفتقد منتخب سويسرا لاعب الوسط جرانيت تشاكا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

التقى المنتخبان في 7 مباريات ودية و9 مباريات رسمية على مدار تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، والبداية كانت في عام 1925 وانتصرت اسبانيا على سويسرا بثلاثية نظيفة ضمن أجندة المباريات الدولية الودية.

اسبانيا 1-1 سويسرا

انتهت بفوز اسبانيا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3-2

ملعب غازبروم أرينا (سانت بيتيرسبرغ – روسيا)

يورو 2020 (دور ربع النهائي)

تشكيلة اسبانيا الاساسية اليوم

أوناي سيمون

سيزار أزبيليكويتا – باو توريس – إيمريك لابورت – جوردي ألبا

كوكي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري لوبيز

فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

تشكيلة منتخب سويسرا الاساسية اليوم

يان سومير

ريكاردو روديجيز – مانويل أكانجي – نيكو إلفيدي

ستيفين تسوبر – ريمو فرييلير – دينيس زكريا – سيلفان ويدمير

بريل إيمبولو – شيردان شاكيري

هاريس سيفيروفيتش

ملخص مباراة اسبانيا وسويسرا

الدقيقة 8 | جوووووووووووووووول.. جوردي ألبا يسجل الهدف للمنتخب الاسباني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

قصة الهدف | قابل جوردي ألبا كرة عائدة من دفاع سويسرا خارج منطقة الجزاء بتسديدة قوية حاول زكريا إبعادها لتغير الكرة مسارها وتسكن شباك الحارس يان سومير.

الدقيقة 20 | نجم منتخب سويسرا بريل إيمبولو تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية بعد كرة مشتركة مع المدافع باو توريس.

الدقيقة 21 | على ما يبدو أن إيمبولو لن يستكمل المباراة، وخرج الآن لتلقي الاسعافات اللازمة.

الدقيقة 23 | تبديل أول في المباراة اضطراري لصالح منتخب سويسرا، بخروج بريل إيمبولو للإصابة ودخول روبين فارجاس.

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم اسبانيا على سويسرا بهدفٍ دون رد.

الشوط الثاني – الدقيقة 46 | التبديل الأول لمنتخب اسبانيا بخروج بابلو سارابيا ودخول داني أولمو.

الدقيقة 54 | التبديل الثاني للمنتخب الاسباني بخروج ألفارو موراتا ودخول جيرارد مورينو.

الدقيقة 67 | بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لاعب منتخب سويسرا سيلفان ويدمير.

الدقيقة 68 | جووووووووووووووووووول.. شيردان شاكيري يعدل النتيجة لمنتخب سويسرا.

قصة الهدف | خطأ ساذج من لابورت وباو توريس استغله فريلير ومرر كرة إلى شاكيري في مواجهة المرمى سددها مباشرة لتسكن شباك سان سيمون.

الدقيقة 77 | طرد مباشر للاعب سويسرا فريلير بعد تدخل قاسي على مهاجم اسبانيا جيرارد مورينو.

الدقيقة 81 | التبديل الأول لمنتخب سويسرا بخروج شاكيري ودخول جبريل سو.

الدقيقة 82 | ثاني تغييرات سويسرا بخروج هاريس سيفروفيتش ودخول ماريو جافرانوفيتش.

الدقيقة 91 | التبديل الثالث للمنتخب الاسباني بخروج كوكي ودخول ماركوس لورينتي.

الدقيقة 92 | تبديل جديد لسويسرا بخروج ستفين تسوبر ودخول فاسينشات.

الدقيقة 93 | بطاقة صفراء على إيمريك لابورت.

الدقيقة 4+90 | صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي (1-1)، والآن سنتوجه إلى الأوقات الاضافية.

الشوط الإضافي الأول – الدقيقة 90 | التبديل الرابع لمنتخب اسبانيا بخروج فيران توريس ودخول ميكيل أويارزابال.

الدقيقة 101 | تبديلان دفعة واحدة لمنتخب سويسرا بخروج سيلفان فيدمر ودخول مبابو، وخروج دينيس زكريا ودخول فابيان تشار.

الدقيقة 105+1 | صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

الشوط الإضافي الثاني – الدقيقة 113 | تبديل لمنتخب اسبانيا بخروج المدافع باو توريس ودخول تياجو ألكانتارا.

الدقيقة 118 | التبديل السادس والأخير للاروخا بخروج بيدري لوبيز ودخول رودري.

الدقيقة 120 | بطاقة صفراء على لاعب سويسرا جرافانوفيتش.

الدقيقة 120+1 | صافرة نهاية الشوط الاضافي الثاني، الآن أصبح الحسم في يد ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

بوسكيتس يضيع أول ركلة جزائية. (0-0)

جافرانوفيتش يسجل الأولى لسويسرا (1-0)

داني أولمو يحرز أول ركلة لإسبانيا (1-1)

فابيان تشار يضيع الثانية لسويسرا (1-1)

سومير يتصدى لركلة رودري (1-1)

أكانجي يضيع (1-1).

جيرارد مورينو يسجل التقدم لإسبانيا (2-1)

فارجاس يهدرها (2-1)

أويارزابال يسجل واسبانيا تنتصر (3-1)، وتتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من ايطاليا وبلجيكا.