إسبانيا تواصل مسيرتها الساطعة وتصعد إلى نصف نهائي "يورو 2020"



المنامة - ياسر ابراهيم - استمرت مسيرة النجاح للمنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" وصعد إلى الدور نصف النهائي عقب تغلبه الجمعة على نظيره السويسري بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسجل لاعب الوسط المدافع للمنتخب السويسري دينس زكريا هدف المنتخب الإسباني الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة.

وهذا هو الهدف العكسي العاشر في بطولة أمم أوروبا الحالية وهو أكثر من مجموع كل الأهداف العكسية في النسخ الـ15 السابقة والتي شهدت 9 أهداف سجلها اللاعبون بالخطأ في مرماهم.

وفي الدقيقة 68 تمكن شيردان شاكيري من تسجيل هدف التعادل لسويسرا، وهو التعادل الذي استمر حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني فلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وتصدى الحارس الإسباني أوناي سيمون لركلتي فابيان شار ومانويل أكانجي، فيما علت تسديدة روبن فارغاس العارضة قبل ان يحسم ميكيل اورياسابال الفوز، في مباراة تألق فيها ايضًا حارس سويسرا يان سومر الذي قام بعشرة تصديات في المباراة (رقم قياسي في نسخة هذا العام)، وأبعد الركلة الترجيحية لرودري.

وتلتقي اسبانيا في الدور المقبل مع بلجيكا او ايطاليا اللتين تلتقيان حاليا في ميونيخ.

وخاضت سويسرا الدور ربع النهائي للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها، والأولى في بطولة كبرى منذ 67 عامًا، بعد إقصائها فرنسا بطلة العالم في أكبر مفاجآت الدور ثمن النهائي.

وحافظت إسبانيا على سجلها مثالياً ضد سويسرا، إذ سقطت امامها مرة يتيمة في 23 مباراة، كانت في دور المجموعات من مونديال جنوب إفريقيا 2010 بهدف نظيف، أشعلت رغبة منتخب "لا روخا" بالتعويض ليمضي ويحصد لقبه الوحيد في تاريخه في كأس العالم.

وكانت هذه المرة الاولى التي يلتقي فيها المنتخبان في بطولة أوروبا.

وفشلت سويسرا في فك عقدة ربع النهائي في بطولة كبرى، إذ انتهى مشوارها عند هذا الدور للمرة الرابعة بعد كأس العالم 1934، 1938 و1954 عندما خسرت أمام النمسا 5-7 في أعلى مباراة تهديفية في تاريخ المونديال.

وكان المنتخبان تأهلا الى الدور ربع النهائي الاثنين في يوم دراماتيكي الأكثر إثارة في البطولة القارية.

وافتقدت سويسرا في مباراة اليوم لأحد أبرز عناصر تشكيلتها، لاعب الوسط غرانيت تشاكا الذي حصل على جائزة "رجل المباراة" ضد فرنسا، بسبب الإيقاف.

وأجرى المدرب لويس إنريكي الذي سجل أول أهدافه الدولية في فوز اسبانيا (3-صفر) على سويسرا بالذات في الدور ثمن النهائي لمونديال 1994، تغييرين على التشكيلة التي بدأت ضد كرواتيا، كلاهما في خط الدفاع، حيث دفع بباو توريس بدلا من إريك غارسيا، فيما عاد ظهير ايسر برشلونة جوردي ألبا بدلا من خوسيه لويس غايا.

أما التغيير الوحيد على تشكيلة سويسرا فكان اضراريا للاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني زكريا بدلا من تشاكا.