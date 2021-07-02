شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستهدف التعاقد مع هيثم شعبان لقيادة الفريق بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي فاركو، أن الاتجاه الأقوى داخل النادي هو تكرار تجربة سيراميكا كليوباترا مع مديرها الفني السابق هيثم شعبان، مشددا على أن المدير الفني الشاب الأقرب لتولي الإدارة الفنية للفريق في الدوري الممتاز.

وجاء اهتمام فاركو بالتعاقد مع هيثم شعبان، بعد نجاحه مع سيراميكا كليوباترا، في تكوين فريق قوي في مدة زمنية قصيرة، بل وحقق معهم نتائج مميزة وقدم أداءا رائعا على مدار الدور الأول.

وتأهل فريق فاركو للدوري الممتاز، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن جاء في صدارة مجموعة بحري، ويأمل في تكوين فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية بالدوري في الموسم المقبل.

ويسعى مسئولو فاركو إلى وضع تصور مميز في للفريق في الدوري الممتاز، من خلال التعاقد مع هيثم شعبان وتكوين فريق قوي يكون قادرا على تحقيق أهداف النادي، ومن خلال ميزانية مالية معتدلة.