شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لحظة بلحظة.. إيطاليا (0)-(0) بلجيكا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مباراة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب سويسرا في التاسعة مساء اليوم الجمعة 2-7-2021 على ملعب اليانز ارينا بموينخ ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

د13: ركلة حرة مباشرة تُنفذ بارتفاع متوسط يستقبلها بونوتشي ويودعها المرمى ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفديو المساعد الـ VAR

تنقل شبكة بي إن سبورتس الناثل الحصري لبطولة يورو 2020 المباراة في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 2 Max بي ان سبورت 2 ماكس

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: لورينزو - بونوتشي - كيلليني - سبينازولا

الوسط: فيراتي - باريلا - جورجينهو

الهجوم: كييزا - ايموبيلي - انسيني

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: فيرتونخين - فيرمالين - الديرفايلد

الوسط: تورحان هازارد - فيتسيل - تيليمانس - مونييه - دي بروين - جيرمي دوكو

الهجوم: لوكاكو