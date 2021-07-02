شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد مديرا فنيا للسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى السكة الحديد، مع أمير عزمى مجاهد، لتولى منصب المدير الفنى في الموسم الجديد خلفا لجمعة مشهور الذى قاد الفريق للبقاء حتى الجولة الأخيرة بدورى القسم الثانى لمجموعة القاهرة والقناة.
ومنحت إدارة السكة الحديد، أمير عزمى، كافة الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون الذي سيعمل معه .
وقدم جمعة مشهور، المدير الفني لفريق السكة الحديد، استقالته من تدريب الفريق الكروي رغم البقاء في دوري القسم الثاني.
وقاد جمعة مشهور خلال ولايته الثانية فريق السكة الحديد، للبقاء في دوري القسم الثاني في مجموعة "القاهرة والقناة".
وكان جمعة مشهور قاد فريق السكة الحديد في الموسم الماضي للعودة لدوري القسم الثاني، ثم استمر في تدريب الفريق بالقسم الثاني هذا الموسم قبل رحيله عن الفريق وتدريب العبور وتولي عيد مرازيق قيادة السكة ثم عودة جمعة مشهور مرة أخرى لتدريب السكة الحديد والحفاظ على بقاء الفريق في القسم الثاني.
وحقق السكة الحديد اليوم الجمعة، الفوز على طنطا 2-0 في الجولة الأخيرة لمجموعة القاهرة والقناة ليرفع الفريق رصيده للنقطة 38 في جدول الترتيب.