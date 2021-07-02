شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد مديرا فنيا للسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى السكة الحديد، مع أمير عزمى مجاهد، لتولى منصب المدير الفنى في الموسم الجديد خلفا لجمعة مشهور الذى قاد الفريق للبقاء حتى الجولة الأخيرة بدورى القسم الثانى لمجموعة القاهرة والقناة.

ومنحت إدارة السكة الحديد، أمير عزمى، كافة الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون الذي سيعمل معه .