شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1 -1 يحسم مباراة الإنتاج الحربى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة الإنتاج الحربى والجونة التي أٌقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للجونة عمر السعيد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري الذى استغل خطأ إسلام طارق حارس الفريق الساحلى فى الدقيقة الثامنة.

وجاء تشكيل فريق الجونة كالتالي: حراسة المرمى: إسلام طارق،خط الدفاع: محمد نجيب - لؤي وائل - محمود الجزار - عمرو سعداوي،خط الوسط: محمد حبيب يكن - نور السيد - سيرجي اكي - أحمد عامر، خط الهجوم: عمرو بركات - عمر السعيد.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالى: حراسة المرمى: أحمد يحيى،خط الدفاع: محمد طارق أبو العز - محمد الشبيني - معاذ الحناوي - علاء سلامة، خط الوسط: إسلام جابر - محمد سوستة - حميد ماو - عبد الرحمن شيكا،خط الهجوم: مصطفى البدري - محمد طلعت.

بهذه النتيجة احتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

بينما ارتقى الجونة إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.