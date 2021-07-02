شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يرفض مكتب رئيس الزمالك ويجهز مكتبا جديدا فى الدور الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في واقعة غربية وغير مبررة رفض حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك استخدام مكتب رئيس النادي والذي تم تجهيزه في عهد المجلس الأسبق دون سبب واضح.
وأبلغ لبيب معاونيه بتجهيز مكتب خاص له فى الدور الثالث بالمبنى الاجتماعى القديم وبالفعل تم تنفيذ طلب لبيب وتم تجهيز مكتب خاص جديد مما كلف خزينة الزمالك مبلغا كبيرا، خاصة أن التجهيزات لم تكن في مكتب لبيب فقط وإنما كانت في الدور الثالث بالكامل ليليق بوجود رئيس الزمالك به.
فى سياق آخر، أدى لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات، كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.
وتفوق فى هذه الفقرة، طارق حامد على محمد أشرف "روقا" ومحمود حمدي "الونش" على محمود علاء، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" على محمد عبد الغني ومروان حمدي على أحمد فتوح، وأحمد عيد على أشرف بن شرقي، بينما نجح محمد عبد الشافي في الإمساك بمحمود عبد العزيز.. ثم أدى الثنائي المتنافس، سباق سرعة بعرض الملعب.
ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.