شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يرفض مكتب رئيس الزمالك ويجهز مكتبا جديدا فى الدور الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في واقعة غربية وغير مبررة رفض حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك استخدام مكتب رئيس النادي والذي تم تجهيزه في عهد المجلس الأسبق دون سبب واضح.

وأبلغ لبيب معاونيه بتجهيز مكتب خاص له فى الدور الثالث بالمبنى الاجتماعى القديم وبالفعل تم تنفيذ طلب لبيب وتم تجهيز مكتب خاص جديد مما كلف خزينة الزمالك مبلغا كبيرا، خاصة أن التجهيزات لم تكن في مكتب لبيب فقط وإنما كانت في الدور الثالث بالكامل ليليق بوجود رئيس الزمالك به.

فى سياق آخر، أدى لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات، كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.