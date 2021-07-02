شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب التعاقد مع ثنائي سلة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب النادى الأهلى التعاقد مع الثنائي عمر عزب ومروان سرحان لاعبى فريق كرة السلة بنادى سموحة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

ودخل مسئولى الاهلى فى مفاوضات مع نظراتهم بسموحة لاتمام انتقال الثنائي للقلعة الحمراء سواء بالبيع او مقابل استبدال لاعبين ، وهو ما لم يتم حسمه من جانب الفريق الازرق حتى الان ، حيث طلبت إدارة سموحة من المدير الفنى ابداء وجهة نظر فى الصفقة ومدى حاجته لجهود اللاعبان الفترة المقبلة.

واحتل النادى الأهلى المركز الرابع فى ترتيب فرق دورى السوبر بعد أن خسر 3/0 فى المواجهات التى جمعته امام الاتحاد السكندري فى الدور النهائي من بطولة دورى السوبر والتى توج بها فريق الزمالك.

جدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي وضعوا خطة للارتقاء بمستوى فرق النشاط الرياضي بالنادي خاصة الفرق الجماعية، بعد الأداء الباهت الذي ظهروا عليه في الموسم الحالي، لاسيما فريقا اليد والسلة، باعتبار أن فريق الطائرة يسير بطى ثابتة ونجح في تحقيق لقب الدوري.

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي بالتفاوض مع اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في المراكز التي يحتاجها، وتلبية كل احتياجاته بعدما قرر المجلس وضع ميزانية خاصة لفرق الأنشطة الرياضية.

وبالفعل دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع الرباعي الدولي للمنتخب الوطني لكرة السلة وهم مروان سرحان لاعب سموحة وابراهيم هشام لاعب الجيش ويوسف شحاتة لاعب سبورتنج ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، من أجل الانضمام للقلعة الحمراء بدءا من الموسم المقبل، والتفاوض مع أنديتهم لشراء خدمات اللاعبين.