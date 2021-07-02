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الامارات | لاعب الشارقة ومنتخب مصر ينتقل إلى برشلونة

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قناة الشارقة على حسابها في "تويتر" بأن نادي الشارقة الإماراتي وافق على عرض نظيره برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجم كرة اليد المصري علي زين العابدين.

ويعتبر علي زين (30 سنة) أحد أبرز اللاعبين في مصر، يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر ويبلغ طوله 194 سم، بدأ مسيرته في النادي الأهلي المصري عندما كان عمره ست سنوات، وتدرج في المراحل العمرية، وشارك في دورة البحر المتوسط ثم انضم لمنتخب الناشئين ثم الشباب والمنتخب المصري لكرة اليد الأول عام 2009 وحافظ على وجوده في صفوف الفراعنة حتى الآن.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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