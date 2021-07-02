الامارات | خيبة أمل كبيرة للمصريين بسبب صلاح ومصطفى محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن خيبة أمل كبيرة للمصريين بسبب صلاح ومصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب الجمعة عن قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخلت من نجم ليفربول الإنكليزي ومهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ومدافعا اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي والزمالك محمود الونش، فيما غاب صلاح لعدم موافقة ناديه ومصطفى محمد المعار من الزمالك لارتباط ناديه التركي بمواجهة ايندهوفن الهولندي في الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ومن المقرر بدء تجمع المنتخب الأولمبي المصري الخميس المقبل.

ويلعب المنتخب الأولمبي في طوكيو ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي، محمد صبحي، محمود جاد.

للدفاع: أحمد أبو الفتوح، كريم فؤاد، أحمد حجازي، محمود الونش، محمد عبد السلام، أحمد رمضان "بيكهام"، أسامة جلال، كريم العراقي.

للوسط: أكرم توفيق، عمار حمدي، إمام عاشور، ناصر ماهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الرحمن مجدي، طاهر محمد طاهر.

للهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، ناصر منسي.

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