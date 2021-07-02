شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من اتحاد الكرة قبل جولة الحسم بمجموعة الصعيد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى (الصعيد) في دوري القسم الثاني المقرر إقامتها غدا السبت في الرابعة والنصف عصرًا بدلا من الرابعة.

وذلك نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو التي تشهدها المحافظات المصرية خصوصا أندية الصعيد.

ومن المقرر أن يلتقي الشرقية للدخان مع طهطا، وتليفونات بني سويف مع الفيوم، والالومنيوم مع بني سويف، وسوهاج مع الإعلاميين، وبترول أسيوط مع ديروط، وشبان قنا مع المنيا، وكيما أسوان مع قنا، وسمسطا مع أسمنت أسيوط.

ويتصدر الشرقية للدخان المجموعة 56 نقطة ويكفيه الفوز للتأهل للدورى الممتاز بينما ينتظر فريقي المنيا والالومنيوم حدوث أي تعثر للدخان لكونهما يمتلكان أمل التأهل لاحتلالهما المركزين الثاني والثالث بـ54 نقطة.

وكان فاركو وكوكاكولا قد تأهلها رسميا للدورى الممتاز عن المجموعتين الثالثة والثانية ويعلن غدا المتاهل الثالث.