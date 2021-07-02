شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابى» يوجه صدمة مدوية لـ«سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النجم الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، أخبر إدارة ناديه برغبته في عدم تجديد عقده الذي ينتهى في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة أن الفرنسى كيليان مبابى أخبر إدارة باريس سان جيرمان برغبته عدم تجديد عقده الذي ينتهى صيف 2022، وأنه سيحترم العقد الحالى ويلعب الموسم الأخير في الفريق قبل الرحيل مجانا.

وأضافت الصحيفة أن مبابى يرغب في إكمال عقده مع الفريق الفرنسى، وهو ما يعنى رحيله مجانا صيف 2022 في ضربة قوية لطموحات إدارة باريس سان جيرمان.

وانتظرت إدارة الفريق الفرنسى نهاية أمم أوروبا الحالية للتفاوض مع ممثلى النجم الفرنسى حول تمديد عقده، وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة باريس سان جيرمان وملاكه القطريين وضعوا عرضا مغريا على طاولة النجم الفرنسى يبلغ 50 مليون يورو راتبا سنويا؛ لإغرائه بالبقاء وقطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه.

وأكدت ليكيب أن المفاوضات بين إدارة باريس سان جيرمان وممثلى النجم الفرنسى متوقفة منذ أشهر، حيث يرغب مسؤولو النادى في تواجد البرازيلى نيمار الذي جدد عقده، والفرنسى كيليان مبابى، في كأس العالم في قطر 2022، وهما لاعبان في باريس سان جيرمان.

سان جيرمان فى أزمة بسبب موقف «مبابى» من تجديد عقده

ويأتى القرار الجديد لمبابى ليبقى على آمال ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز في التعاقد مع النجم الفرنسى هذا الصيف بمقابل مالى أو في صيف 2022 مجانا.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن اهتمام ريال مدريد بمبابى، وأكدت أنه أجرى اتصالات برئيس باريس سان جيرمان لمعرفة وضعية اللاعب، لكن الجواب كان واضحا من طرف الرئيس: مبابى ليس للبيع. وبحسب الصحيفة: فإن الوضعية الحالية قد تدفع باريس سان جيرمان نحو حلين صعبين الأول هو بيعه هذا الصيف والاستفادة ماليا، والثانى هو المغامرة بالإبقاء على اللاعب في موسمه الأخير ومحاولة إقناعه بالبقاء وتجديد عقده قبل نهاية الموسم.

ويرغب مبابى بخوض تجربة جديدة في مسيرته، وكان قريبا من الانتقال لريال مدريد وتحقيق حلمه حين كان لاعبا في موناكو، لكنه فضل باريس سان جيرمان كمحطة أولى في مسيرته نحو الأندية الكبرى.