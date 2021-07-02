شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورت» و«دى ليخت» يبتعدان عن «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن حقيقة ارتباط برشلونة بالتعاقد مع ماتياس دى ليخت (يوفنتوس)، وإيميريك لابورت (مانشستر سيتي).

وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة يبحث عن مدافع مميز في الميركاتو الصيفى، وتنحصر اختياراته بين دى ليخت ولابورت.

ووفقًا للصحيفة، فإن فرص انتقال لابورت ودى ليخت إلى برشلونة، تلاشت خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يستطيع ضم لابورت بسبب كتلة اللاعبين الحالية، حيث يحتاج البارسا أولًا للتخلص من صامويل أومتيتى، ثم انتظار حصول كليمنت لينجليت على عرض جيد.

وأوضحت أنه في حالة رحيل أومتيتى ولينجليت، فإن برشلونة يفضل أن يكون المدافع الجديد شابًا، بينما يبلغ لابورت 27 عامًا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن انضمام دى ليخت إلى برشلونة معقد، بسبب تمسك ماسيميليانو أليجرى مدرب يوفنتوس، باستمرار اللاعب في الموسم الجديد، لذا لا توجد مفاوضات بين الناديين.