شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم مصطفى محمد.. شوقي غريب يستبعد 9 لاعبين من أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

قائمة المنتخب ضمت ثلاثة لاعبين فوق السن الأوليمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

وشهدت قائمة المنتخب استبعاد عدد من اللاعبين الذين كانوا ضمن العناصر الأساسية للمنتخب في المعسكرات الماضية، على رأسهم محمد صادق، صانع ألعاب الإسماعيلي، ومحمود الجزار مدافع الجونة، ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة، وأحمد عبدالقادر صانع ألعاب نادي سموحة، وعمر صلاح حارس مرمى سموحة، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان، ومصطفى شوبير حارس الأهلي، وفادي فريد مهاجم البنك الأهلي.

فيما تم استبعاد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، بعد رفض ناديه السماح للاعب بالمشاركة في الأوليمبياد، لارتباطه بخوض مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب المنتخب الأوليمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل.