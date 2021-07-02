شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يسجل في أسوان ويغرد منفردًا في صدارة هدافي الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، انفراده بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد أمام أسوان في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ورفع ريان رصيده إلى 15 هدفًا، متقدمًا بفارق ثلاثة أهداف عن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك.

ويقود ريان هجوم سيراميكا بشكل لافت هذا الموسم، بعدما انضم للفريق على سبيل الإعارة من النادى الأهلى.