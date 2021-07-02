شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عبدالوهاب تخوض انتخابات رئاسة اللجنة الفنية لدولي الجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين ترشح نهى عبدالوهاب، رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد المصري ونائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولى على منصب رئيس اللجنة الفنية في انتخابات الإتحاد الدولي للعبة والتي تقام شهر نوفمبر المقبل في انطاليا بتركيا.

وتعتبر نهى عبدالوهاب هي أول مصرية وعربية وأفريقية تدخل أروقة الاتحاد الدولي للجمباز عام 2008 خلال اجتماع فنلندا، باحتلالها عضو اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي.

وتم انتخابها خلال كونجرس 2012 في المكسيك كنائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي، وتم إعادة انتخابها مرة أخرى عام 2016 بأعلى الأصوات.

وحققت عبدالوهاب خلال هذه الفترة العديد من الانجازات حيث ساعدت على نشر اللعبة في الدول الأفريقية والعربية، ودعم الدول الصغيرة للنهوض بالجمباز الإيقاعي.

كما ساهمت في تطوير الجمباز الإيقاعي المصري مع اتحاد الجمباز برئاسة ايهاب أمين وصنعت طفرة كبيرة في اللعبة عن طريق علاقتها الدولية وموقعها في الاتحاد الدولى للجمباز.

كما أنها اشرفت على الكثير من بطولات العالم والبطولات الدولية. كما ادارت لجنة التحكيم الرئيسية لأولمبباد لندن 2012 وريو 2016.