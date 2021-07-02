شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين نجم منتخب مصر ينتقل لصفوف برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الشارقة الإماراتي موافقته على العرض الذي قدمه نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الدولي المصري على زين العابدين، لاعب فريق كرة اليد بالنادي الإماراتي.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الإسباني، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس العالم للأندية.

بدأ علي زين مسيرته مع النادي الأهلي قبل أن يبدأ رحلته الناجحة في الاحتراف الخارجي في تونس وفريق الجزيرة الإماراتي وإكس الفرنسي وآخرها نادي الشارقة الإماراتي.

ويتواجد علي زين حاليا في معسكر منتخب مصر المقام في فرنسا بعد انضمامه لقائمة المنتخب في بطولة أوليمبياد طوكيو 2020 خلال الصيف الجاري.