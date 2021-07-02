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علي زين نجم منتخب مصر ينتقل لصفوف برشلونة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الشارقة الإماراتي موافقته على العرض الذي قدمه نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الدولي المصري على زين العابدين، لاعب فريق كرة اليد بالنادي الإماراتي.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة ، وبطولة ، وكذلك كأس العالم للأندية.

بدأ علي زين مسيرته مع النادي الأهلي قبل أن يبدأ رحلته الناجحة في الاحتراف الخارجي في تونس وفريق الجزيرة الإماراتي وإكس الفرنسي وآخرها نادي الشارقة الإماراتي.

ويتواجد علي زين حاليا في معسكر منتخب مصر المقام في فرنسا بعد انضمامه لقائمة المنتخب في بطولة أوليمبياد طوكيو 2020 خلال الصيف الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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