شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل 1-1 مع الجونة فى الشوط الأول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربى والجونة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح التسجيل للجونة عمر السعيد في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي في الدقيقة الثامنة عن طريق مصطفى البدري الذى استغل خطأ إسلام طارق حارس مرمي الفريق الساحلى.

وجاء تشكيل فريق الجونة كالتالي:-حراسة المرمى: إسلام طارق،خط الدفاع: محمد نجيب - لؤي وائل - محمود الجزار - عمرو سعداوي،خط الوسط: محمد حبيب يكن - نور السيد - سيرجي اكي - أحمد عامر،خط الهجوم: عمرو بركات - عمر السعيد.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:حراسة المرمى: أحمد يحيى،خط الدفاع: محمد طارق أبو العز - محمد الشبيني - معاذ الحناوي - علاء سلامة،خط الوسط: إسلام جابر - محمد سوستة - حميد ماو - عبد الرحمن شيكا،خط الهجوم: مصطفى البدري - محمد طلعت.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

بينما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.