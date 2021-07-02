تعرف على تشكيل المصرى البورسعيدى و البنك الأهلى في الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى تشكيلة الفريق الذى تخوض مباراة اليوم أمام البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ستاد الإسكندرية بتمام التاسعة مساء.

وجاء التشكيل كالتالى في حراسة المرمى .. عصام ثروت

خط الدفاع .. عمرو موسى ، إسلام صلاح ، كريم العراقى ، أحمد شديد

خط الوسط .. سعيدو ، إيزى إيميكا ، عمر كمال ، فريد شوقى

في الهجوم .. محمد جريندو ، أموتو

بينما جاء تشكيل البنك الاهلى بقيادة خالد جلال يضم كل من في حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

خط الدفاع .. عاصم صلاح ، أسامة ، محمد دبش ، أمير مدحت

خط الوسط .. معروف يوسف ، ، حسام السيد ، محمد حامد ، موسى دياوارا

في الهجوم .. فادى فريد ، أحمد على

و يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.