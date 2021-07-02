شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة البنك الاهلى والمصرى البورسعيدى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى البنك الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

2_ يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

3_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة المصرى والبنك الاهلى مكون من :"محمد الصباحي "حكم ساحة"-سيد نافع"مساعد"-خالد رمضان"مساعد"-حسن سعدي حكم رابع"- صبحي العمراوي" حكم فيديو"-محمد الجلاوي" مساعد حكم فيديو".

4_ يدخل البنك الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ، فيما خسر المصرى البورسعيدى من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

5_انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين المصرى والبنك الاهلى بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى 2 فبراير 2021 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة على ستاد برج العرب بالاسكندرية.